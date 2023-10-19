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CHP'de yumruklu kavga! Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır'a küfredip yumruk attı

CHP'de yumruklu kavga! Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır'a küfredip yumruk attı

CHP’de kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinden imza toplanması sonrası CHP'li vekillerin Whatsapp grubundaki tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’a ağır hakaretler ederek yumruk attı.

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TBMM Genel Kurulu'nda tezkere görüşmeleri yapılırken milletvekilleri arasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza toplandı. Milletvekili Deniz Demir ve Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın başlattığı ettiği imza organizasyonu bazı milletvekilleri arasında sözlü tartışmalara neden oldu.

Partide gelenek mi bıraktınız?

Milletvekillerinden imza toplanmasına Whatsapp grubunda CHP’den bazı isimler ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder, CHP geleneklerine aykırı” diyerek itiraz etti. Mahmut Tanal da "Partide gelenek mi bıraktınız?" karşılığı verdi. 

Basına sızmasına tepki gösterince... 

Altan Sancar'ın haberine göre, Whatsapp grubundaki yazışmaların basına sızmasını gösteren Ali Mahir Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Mahmut Tanal, Başarır’a yumruk attı.

Meclis polisi geldi ama dokunamadı!

Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.

İşte CHP vekilleri arasında WathsApp grubunda yaşanan o kavganın ifşa olan mesajları...

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