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Mozambik'te 35 bin kümes hayvanı itlaf ediliyor!

Mozambik'te 35 bin kümes hayvanı itlaf ediliyor!

Güney Afrika'da görülen kuş gribi (H5N1) salgını sonrası Mozambik 35 bin tavuğu itlaf etmeye başladı.

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Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Mozambik'te Güney Afrika'dan ithal edilen kümes hayvanlarının bulunduğu Morrumbene bölgesinde 35 bin tavuğun itlafına karar verildi.

Şimdiye dek 13 bin hayvan itlaf edilirken ülke çapında hastalığın yayılmasını önlemek için çalışma başlatıldı.

Ülkede haziran-eylül döneminde 49 kuş gribi vakası bildirilmiş ve yarım milyona yakın kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Güney Afrika'nın komşuları Lesotho ve Namibya da bu ülkeden ithalatları durdurmuştu.

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