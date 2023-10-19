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FIBA İsrail takımlarının maçlarının ertelenme süresini uzattı

FIBA İsrail takımlarının maçlarının ertelenme süresini uzattı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda (Europe Cup) yer aldığı tüm maçların ertelenmesi kararını önümüzdeki hafta ve bir sonraki duyuruya kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

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FIBA Avrupa, katılımcı kulüpler, İsrail Basketbol Federasyonu ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişarelerin ardından, İsrail takımlarının EuroCup ve Europe Cup'ta yer aldığı tüm maçların ertelenmesi kararını önümüzdeki hafta ve bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdi.

Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri daha sonra ilan edilecek.

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