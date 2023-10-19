Hamas çatışmadan kaçan filistinleri infaz etti denilen görüntülerin aslı belli oldu

Gazze'de çatışmadan kaçan Filistinlileri Hamas'ın infaz ettiği iddia edilen görüntüler Suriye'de 2013 yılına ait çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan habere ilişkin açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de çatışmadan kaçan Filistinlileri Hamas'ın infaz ettiği yönündeki iddianın aslını ortaya çıkardı.

Yapılan paylaşımda "Bazı sosyal medya hesaplarından, “Hamas, çatışmalardan kaçmaya çalışan Filistinlileri infaz ediyor” iddiasıyla paylaşılan görüntülerin İsrail-Filistin çatışmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu görüntüler, 2013 yılında Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Tadamon mahallesinde en az 41 sivilin öldürüldüğü anlara aittir." denildi.