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Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara tezkere SMS'i! Kabul etmiyorum protesto ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara tezkere SMS'i! Kabul etmiyorum protesto ediyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresinin uzatılmasını vatandaşlara bir SMS göndererek AK Parti e MHP'nin oylarıyla Meclisten geçen tezkereyi protesto ettiğini duyurdu. "AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!"

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edildi.

Tezkeredeki “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” ifadesine itiraz eden CHP ile sınırötesi operasyonlara karşı çıkan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ise 2 yıl önce olduğu gibi tezkereye hayır oyu kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 ildeki vatandaşlara SMS atarak söz konusu tezkereyi protesto ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, tezkeredeki yabancı askerlerin de Türkiye'de bulunacağı ifadesinin yer aldığını belirterek tezkereye karşı olduklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında “Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların bazı müdahalelerine izin vermek vatana ihanettir” ifadesini kullanmış, tezkereye karşı olduklarını yinelemişti.

Kılıçdaroğlu bugün ise vatandaşlara SMS gönderdi. CHP liderinin gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"AKP ve MHP'nin Meclis'ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum!"

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