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Şanlıurfa'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Bisikletin demiri çocuğun kasığına saplandı!

Şanlıurfa'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı! Bisikletin demiri çocuğun kasığına saplandı!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı. Köpeklerden korktuğu için panikleyerek bisikletten düşen çocuğun kasık bölgesine direksiyonun demir kolu saplandı.

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Olay, Ceylanpınar ilçe merkezinde yaşandı. Bisikletiyle hareket halinde olan 13 yaşındaki Hasan Uslu, bir anda başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin üzerine saldırmasıyla panikleyen çocuk bisikleti ile yere düştü. Bisikletin demir direksiyon kolu, kasık bölgesine saplanan Uslu, yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun ailesi, yetkililerin başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi.

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