BIST 7.911
DOLAR 28,00
EURO 29,62
ALTIN 1.756,36
HABER /  DÜNYA

AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor!

AB "vize serbestisi" politikasını sertleştiriyor!

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere, vize serbestisi anlaşmalarını askıya almayla ilgili esneklik sağlayacak tedbirlere hazırlanıyor.

Abone ol

AB Komisyonundan yapılan açıklamada "Gelişen jeopolitik bağlam, vizesiz seyahatle bağlantılı yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, AB'nin vizesiz seyahatin kötüye kullanılması durumlarını ele alacak donanıma sahip olması büyük önem taşıyor." denildi.

Açıklamada bu durumlara örnek olarak "AB'nin vize politikasıyla uyum eksikliği nedeniyle artan düzensiz göç, vizesiz ülkelerdeki yatırımcıların vatandaşlık programları veya göçmenlerin devlet destekli araçsallaştırılması gibi hibrit tehditler" gösterildi.

Yeni kurallara göre, üye ülkeler vize serbestisi uygulamalarını askıya alabilmek için daha geniş ve esnek gerekçeleri öne sürebilecek.

AB, vize serbestisi rejimi uyguladığı 60 ülkeden bazılarından düzensiz göçmen girişi yaşanmasından endişe ediyor.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson konuya ilişkin açıklamasında, geçen sene AB'ye vizesiz seyahat uygulamasının bulunduğu üçüncü ülkelerden yaklaşık 150 bin kişinin sığınma başvurusu yaptığını bildirerek, "Vizesiz seyahat böyle kullanılmamalı." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Scholz'dan, "Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması" çağrısı
Almanya Başbakanı Scholz'dan, "Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması" çağrısı
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
Fatih'te dehşet! Tartıştığı İETT şoförüne baltayla saldırdı
İsrail devlet televizyonu vahim haberi duyurdu! Tüm hazırlıklar tamam
İsrail devlet televizyonu vahim haberi duyurdu! Tüm hazırlıklar tamam
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak
Milli motosikletçiler 3 ülkede piste çıkacak
Kombi bacası yerinden çıktı, karı koca hastanelik oldu!
Kombi bacası yerinden çıktı, karı koca hastanelik oldu!
ABD'de Meclis başkanlığı seçiminde kendisine oy vermeyen üyelere ölüm tehdidi
ABD'de Meclis başkanlığı seçiminde kendisine oy vermeyen üyelere ölüm tehdidi
Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek
Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek
Kuraklık Trakya'da ayçiçeğinde büyük verim kaybına neden oldu!
Kuraklık Trakya'da ayçiçeğinde büyük verim kaybına neden oldu!
MEB, ortak sınav tarihlerini güncelledi! İşte yeni sınav takvimi iki hafta sürecek
MEB, ortak sınav tarihlerini güncelledi! İşte yeni sınav takvimi iki hafta sürecek
Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yolda
Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yolda
İsrail hastane ve okulu vurdu! İsrail polis şefinden yeni tehdit! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
İsrail hastane ve okulu vurdu! İsrail polis şefinden yeni tehdit! Gazze katliamında 13. gün canlı yayın
Milli Savunma Bakanı Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü