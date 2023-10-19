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İsrail polis şefi böyle tehdit etti! Gazze'yi destekleyenleri otobüslere doldurup oraya göndereceğim

İsrail polis şefi böyle tehdit etti! Gazze'yi destekleyenleri otobüslere doldurup oraya göndereceğim

İSRAİL polis şefi Kobi Shabtai, İsrail'de Gazze'ye destek protestolarına "sıfır tolerans" gösterileceğini söyledi ve savaş karşıtı göstericileri İsrail'in yaklaşık iki haftadır her gün bombaladığı kuşatma altındaki Filistin bölgesine göndermekle tehdit etti. 

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İsrail polis şefinden İsrail'deki savaş karşıtlarına tehdit: Gazze'yi destekleyenleri otobüslerle oraya göndereceğim
Öte yandan İsrail parlamentosu Etik Kurulu, savaşın patlak vermesinin ardından İsrail karşıtı açıklamalar yaptığını düşündüğü solcu milletvekili Ofer Cassif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi
19 Ekim 2023 10:35
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T24 Dış Haberler

İsrail polis şefi Kobi Shabtai, İsrail'de Gazze'ye destek protestolarına "sıfır tolerans" gösterileceğini söyledi ve savaş karşıtı göstericileri İsrail'in yaklaşık iki haftadır her gün bombaladığı kuşatma altındaki Filistin bölgesine göndermekle tehdit etti. 

"Herhangi bir kışkırtmaya sıfır tolerans gösterileceğini ve protestolara izin verilmeyeceğini" söyleyen İsrail polis şefi Shabtai, "Her kim İsrail vatandaşı olmak istiyorsa, hoşgeldiniz. Gazze ile özdeşleşmek isteyen varsa onları oraya giden otobüslere bindireceğim" dedi. 

Shabtai, İsrail'in savaş durumunda olduğunu ve insanların onları test etmesine izin verecek durumda olmadıklarını kaydetti. 

İsrail Polis sözcüsü Eli Levy ise çarşamba günü Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'de 63 kişinin "terörü" destekledikleri ya da kışkırttıkları şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Ayrıca polis yetkilileri, İsrail'de Filistinlileri destekleyen kişileri bulmak için sosyal medya taramaları yaptıklarını da söyledi. 

İsrail'de saldırıları eleştiren solcu vekil görevden uzaklaştırıldı

Öte yandan İsrail parlamentosu Etik Kurulu, savaşın patlak vermesinin ardından İsrail karşıtı açıklamalar yaptığını düşündüğü solcu milletvekili Ofer Cassif'in görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Cassif, verdiği bir röportajda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini Gazze'de Nazilerin Avrupa'daki Yahudilere karşı uyguladığı "Nihai Çözüm" ile karşılaştırdığı bir planı yürürlüğe koymakla suçlamıştı.

Bir başka sefer de yabancı basına verdiği demeçte Hamas saldırısına atıfta bulunarak, "Bu şiddeti İsrail istedi" demişti.

Jerusalem Post'a göre; Cassif, 45 gün süreyle görevden uzaklaştırıldı.

Cassif, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parlamentonun kararını, "siyasi ifade özgürlüğünün tabutuna çakılan bir başka çivi" olarak nitelendirdi.

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