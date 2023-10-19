Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin Gazze teklifine hazırız

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti. Lavrov, Gazze için Türkiye ile temasta olduklarını duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kuzey Kore'de yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamın durdurulması için Türkiye vurgusu yaptı. Lavrov, Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışması için sunduğu 'garantör ülkeler' formülünü konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız

Rusya ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumla ilgili sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Lavrov, “Her türlü yapıcı teklifi tartışmaya hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim, açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusu tarafından dikte ediliyor” diye konuştu.

Türk dostlarımızın görüşünü alacağız

Rus bakan, Moskova’nın bu öneride tam olarak ne kastedildiğini duymak istediğini de dile getirirken, “Sürekli olarak iletişim halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan bu konuyla ilgili görüş almak isteriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye bölgede dengeyi sağlama arzusunda

Rusya Dışişleri Bakanı, değerlendirmesini, “Bana öyle geliyor ki, Türkiye'nin bu girişimi tam olarak böyle bir dengeyi sağlama arzusunda. Biz de bunu dikkate almak için işbirliği yapmaya hazır olacağız” sözleriyle sonlandırdı.

İran'ı suçlamak oldukça provokatif

İsrail-Filistin gerilimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, çatışmaların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Rusya Dışişleri Bakanı, “Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça provokatif buluyoruz. İran liderliğinin oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum ve bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor” diye konuştu.

Çok ciddi risk var, Türkiye ile temastayız

Lavrov, “Gazze’deki krizin bölgesel bir sorun haline gelmesi ile ilgili olarak çok ciddi bir risk var. Rusya, konuyla ilgili olarak Türkiye ile iletişim halinde” dedi.

İran iddiaları bir provokasyon

Lavrov, Gazze’de yaşanan insanlık dramının arkasında İran olduğuna dair iddiaların ise provokasyon olduğunu söyledi.