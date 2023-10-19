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YÖK ve üniversitelerden ortak bildiri: Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır

YÖK ve üniversitelerden ortak bildiri: Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır

YÖK ve üniversiteler, İsrail'in Gazze'de bulunan El-Ehli Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlalinin söz konusu olduğu belirtilen bildiride, tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler yayımladıkları ortak bildiriyle, İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınanarak, saldırıların ve eylemlerin durdurulması çağrısında bulunuldu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesini; bu çerçevede 17 Ekim’de Gazze’deki El-Ehli Arap Hastanesi’ni hedef alarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarını Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınıyoruz. Söz konusu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. Gazze’de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz.”

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