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İsrail Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakanı'na BBC'yi şikayet etti

İsrail Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakanı'na BBC'yi şikayet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.

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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı." dedi.

Herzog, sınırlarından içeri giren bir "terör örgütüyle" mücadele ettiklerini ve bunun Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen'de olduğu gibi İran tarafından yönetildiğini iddia ederek, "Bu uluslararası bir çıkar, tüm Avrupa uluslarının güvenlik çıkarı. Biz bu anı böyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketini itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. İsrail ordusu, X sosyal medya platformundaki İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, BBC'ye tepki göstermişti.

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