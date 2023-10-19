Melisa Sözen'den anlamlı sözler: Şeytanı başka yerde aramaya gerek yok

Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı tüm dünyayı ayağa kaldırırken ünlü oyuncu Melisa Sözen de paylaştığı yazıyla dikkat çekti.

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Melisa Sözen dünyayı ayağa kaldıran İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısına isyan etti ve yaptığı “Şeytanı başka yerde aramaya gerek yok. Şeytan bu katliamı yaratan, destekleyen, göz yuman herkesin içinde yatıyor. Bütün dünyanın gözü önünde insanlar öldürülüyor. Durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?” paylaşımıyla dikkat çekti.