CHP kulisi! Genel başkan seçimi 3. tura kalabilir! Kılıçdaroğlu 'bu son, Mayıs'ta bırakıyorum' diyecek
CHP'de kurultay yaklaştıkça kulisler de hızlandı. Genel Merkezciler ve Değişimciler delegeleri ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kurultayda 1367 delege oy kullanacak. 150-200 delege boş oy verirse genel başkan seçimi 3. tura kalabilir. Kılıçdaroğlu, kurultay salonunda delegeyi ikna etmek için "son kez aday oluyorum" diyecek.Abone ol
Genel Başkan seçimi için Kurultaya gitmeye hazırlanan CHP'de, genel merkez çevrelerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Bu son kongrem. Yerel seçimlerden sonra mayısta partiyi yeniden kurultaya götürüp işi ehline vereceğim” mesajıyla, kurultaya gitmesini önereceği iddia edildi. Öte yandan Özgür Özel de çalışmalarını hızlandırdı.
Boş oy riski yabana atılmamalı
Hürriyet'te yer alan habere göre; seçimin sonraki turlara kalabileceği olasılığından söz ediliyor. 150-200 boş oy kullanılması halinde tarafların salt çoğunluğu ilk iki turda yakalayabilmesi zor bulunurken, CHP’li bir kaynak, “Boş oy riski yabana atılmamalı” dedi.
Yaralı bereli PM olacak
Kulislerde, “Bu ihtimal gerçekleşirse hem Kılıçdaroğlu’nun kendisi hem de yeni dönemde partiyi birlikte yöneteceği PM listesi yaralı bereli seçilmiş olur” değerlendirmesi yapılıyor.
Son kez adayım! Mayıs'ta yeni genel başkan...
Genel merkez çevrelerinin bu ihtimale karşı Kılıçdaroğlu’na, “Bu benim son kongrem. Seçimlerden sonra mayıs ayında partiyi yeniden kurultaya götürüp işi ehline verip, gemiyi de sağlam limana sağ salim bağlarım” mesajıyla, kurultaya gitmesini önermeye hazırlandığı konuşuluyor.
Son 15 günde strateji nasıl olacak?
Son gelinen durumda kurultayda genel başkanlık yarışının başa baş geçmesi beklenirken, son 15 günlük süreçte her iki tarafın da nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar olduğu gibi, kurultaya kadar yine aynı şekilde sahada olması beklenmiyor. Buna karşın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin bir süredir delegelerle yürüttükleri telefon trafiğini artırarak devam ettirdiği ifade ediliyor. Değişimcilerde ise alan faaliyetlerinin yoğunlaşabileceği belirtiliyor. İstanbul Kongresi öncesinde yoğun bir delege görüşmesi trafiği yürüten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğini artırması bekleniyor. İl gezilerine devam eden Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde PM üyesi adaylarının yanı sıra kadrosunun bir kısmını tanıtım toplantısı ile açıklayabileceği belirtiliyor.