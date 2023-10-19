Meral Akşener'i çileden çıkaran gizli görüşme sorusu! Büyük saygısızlık...

İYİ Parti'nin Ankara adayının Sinan Aygün olduğu ve TOGO kulelerinde gizli bir toplantı yapıldı iddia edilmişti. İYİ Parti yaptığı açıklamayla bunu yalanlarken, gündemde geniş yer bulan iddia bu kez de İYİ Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu. Akşener sorulan soruya tepki gösterirken "Ne kadar büyük saygısızlık ya büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok" dedi.

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İYİ Parti'de yerel seçim mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sefer Manisa Merkez Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Yunusemre'de Tufan Akan, Şehzaderler'de ise Ahmet Karalar yarışacak.

Yerel seçim sadakası veriyorlar

Akşener, grup toplantısında ise çalışmayan emekliye verilen 5 bin TL'lik ikramiyeyi gündemine aldı. İkramiye için "Yerel seçim sadakası veriyorlar" diyen Akşener, "Ya enflasyonun önüne geçin ya da milletin enflasyonun altında ezilmemesi için çare bulun" dedi.

O soruya tepki gösterdi

İYİ Parti'nin adayının Sinan Aygün olduğu da öne sürülmüştü. Akşener TOGO kulelerindeki gizli görüşme iddialarına sert tepki gösterdi. Toplantı sonrasında Meclis koridorlarına gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Aygün iddiasıyla ilgili olarak "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm herkesin için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık ya, büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok. Ne kadar büyük saygısızlık" dedi.