Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda seferler normale döndü

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza meydana geldi. Bu nedenle seferler, bir süre yalnızca bazı duraklar arasında yapılırken, kısa süre sonra yapılamayan seferler normale döndü.

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Metro İstanbul, Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferlerin bazı duraklar arasında yapılabildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgisi verildi.

Kısa bir süre sonra ise arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü açıklandı.