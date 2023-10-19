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Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim

Emin Çölaşan: Bu Arapları sevemedim

Gazeteci Emin Çölaşan, İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliamı eleştirmek yerine Arap karşıtlığı üzerinden nefret kustu.

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İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek başlattığı karşı saldırılarda sivillere yönelik açıkça katliam yapılıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan gazeteci Emin Çölaşan, İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı görmezden gelerek Arap karşıtlığına soyundu.

"Bu Arapları sevemedim"

Çölaşan, canlı yayında şu sözleri sarf etti:

Kimse kusura bakmasın da ben bu Arapları sevemedim yıllarca... O Araplar yüzünden çok şehit verdik.. Ben hiç ısınamadım bu Araplara ya. Netanyahu bunların tepesine niye biniyor, 10 milyonluk bi ülke sonuçta. Çevrelerinde 100 milyona yakın Arap var. Çevresindekiler istese İsrail'i boğarlar. Bu savaşta da benim tahminim yine her ne kadar istesek de istemesek de İsrail kazanacaktır.

Nerede bu İslam ülkeleri? İsrail'e karşı niye birleşmiyorlar demiyorum kendi aralarında kapışıyorlar bunların hepsi birbirinin düşmanıdır. Ve bunların hepsi bilinçaltında bile olsa İsrail'in kazanmasını ister.

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