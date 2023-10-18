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Rusya'dan, Doğu Akdeniz ve ABD kararı! Füzelerimiz vurabilir

Rusya'dan, Doğu Akdeniz ve ABD kararı! Füzelerimiz vurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemileri göndermesine karşılık olarak hipersonik füzeler taşıyabilen Rus savaş uçaklarına Karadeniz'de devriye emri verdi.

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İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 1000 kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları tüm dünyada hala sürürken, Rusya'dan, ABD karşıtı bir hamle geldi.

Putin'den, Abd'ye karşı nükleer hamle

İsrail'in hastaneye yaptığı saldırıyı "Trajedi, korkunç bir olay ve felaket" olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yeni bir karar aldı.

Putin, İsrail'e desteğini her fırsatta yineleyerek Doğu Akdeniz'e USS Gerald Ford ve USS Dwight D. Eisenhower adlı iki uçak gemisi gönderen ABD'ye karşılık olarak, hipersonik Kinzhal füzelerini taşıyabilen MiG-31 savaş uçaklarına Karadeniz'de karakol görevi vererek devriye gezmeleri emri verdi.

Rus hipersonik füzeleri Akdeniz'deki ABD uçak gemilerine ulaşabilir'

Nükleer başlık taşıma kabiliyetine ve 1000 kilometre menzile sahip Kinzhal füzeleriyle ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Karadeniz'den fırlatılan Rus hipersonik füzelerinin Akdeniz'deki ABD uçak gemilerine ulaşabilir. Bu bir tehdit değil, sadece gerçek." dedi.

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