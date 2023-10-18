İsrail, Gazze'de mülteci kampındaki camiye saldırdı

İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan bir camiye saldırdı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, olayda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Abone ol

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı düzenlediği, olayda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralılar çevredeki evlere taşınıyor

Sağlık ekiplerinden isminin açıklanmasını istemeyen kaynak da AA muhabirine, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisine saldırdığını belirtti. Söz konusu kaynak, İsrail saldırısının bölgede geniş çaplı yıkıma ve ölümlere yol açtığını, sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti.