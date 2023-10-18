ABD Başkanı Biden: İsrail'e 100 milyon dolarlık yeni destek paketi vereceğiz

ABD Başkanı Biden, İsrail için ABD Kongresi'nden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e resmi ziyarette bulundu. Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Biden, "Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyar dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek" dedi.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'de Binyamin Netanyahu başkanlığındaki İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi. Basın açıklaması yapan Biden, açıklamalarında şunları söyledi: "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"100 milyar dolarlık yardım sağlayacağız"

İsrail hükümeti ile yakın temaslar sürdürdük. Ülkelerini korumaları için ne gerekiyorsa onlara sağlayacağız. Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyar dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek."

Netanyahu: Zafere giden yol uzun ve zorlu olacak

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın katıldığı toplantıda konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bunun farklı türde bir savaş olacağını çünkü Hamas'ın farklı türde bir düşman olduğunu" söyledi. Rehineleri Gazze Şeridi'nde çıkarmak için ABD'yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Netanyahu, "Zafere giden yol uzun ve zorlu olacak" ifadesini kullandı.

Biden: Yalnız olmadığınızı bilmenizi istedim

ABD Başkanı Biden ise toplantıda, "Yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Siz halkınızı savunmaya çalışırken biz de İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi. ABD Başkanı ayrıca, "Masum sivillerin daha fazla trajedi yaşamasını önlemek için İsrail'le ve bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini" belirtti.

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.