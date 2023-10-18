Türk Yahudi Toplumu İsrail'in hastaneye saldırısını kınadı!

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı (Türk Yahudi Toplumu), İsrail'in Gazze'de hastane, okul, huzurevi gibi yerleri hedef almasını kınayarak, devletin huzurun sağlanması için verdiği çabalara destek verildiğini açıkladı.

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Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın (Türk Yahudi Toplumu) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun, özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur. Kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz” denildi.