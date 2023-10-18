AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme dair açıklamalar: Türkiye'nin tarafı bellidir

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı yüzlerce insanın ölümüne neden olurken Türkiye'den tepkiler yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in saldırılarını lanetleyerek Türkiye'nin tarafının belli olduğunu söyledi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamaları şöyle..

İsrail tüm insani değerleri sistematik biçimde katlediyor. İşgal sona ermeden çözüme ulaşılması söz konusu olmayacaktır. Öte yandan ABD'nin ilk yaptığı eylem bölgeye uçak gemisi göndermektir. Bu bir barış perspektifi değildir. Bugün de ABD Başkanı Biden'ın İsrail'i ziyaret etmesi nedeniyle bütün gözler ABD'nin üzerindedir.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur. Çatışmaların körüklendiği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir. Hala çıkıyorlar 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' diyorlar. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları çocukları yok etme hakkı mıdır?

"Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından atıldı"

Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır. ABD Başkanı, burayı başkasının vurduğunu ima ediyor.

Buradan daha büyük bir barış çıkarılması imkanı vardır. Ülkelerin garantörlüğü ile 67 parametlerine uygun bir Filistin devletinin kurulması ile bu çözümün sağlanması mümkündür.

"Türkiye'nin tarafı bellidir"

Birileri çıkmış 'Erdoğan ve Türkiye tarafını seçsin.' diyor. Kimsenin bize taraf seçtirmeye herhangi bir yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne taraf seçtirecek yetki dayatacak bir devlet, bir askeri güç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendisi verir. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın tarafı bellidir. Adil bir barıştan yanayız. İnsanların topluca katledilmesine hastanelerin vurulmasına karşıyız. Türkiye'ye tarafınızı seçin diyenler önce kendi taraflarının ne olduğu konusunda insanlık vicdanı ile yüzleşen değerlendirme yapmalılar. Gazze'de bombalamaların sona ermesi gerekir. Yapılması gereken devlet aklını ortaya koymaktır."

Gazze'ye olası kara harekatı: Herkes karşı çıkmalı

Herkesin Gazze'ye dönük kara harekatına karşı çıkması gerekir. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez.

"Modern tarihin en uzun işgali"

Modern tarihin en uzun süreli işgali devam ettiği sürece bu sorun çözülmeyecektir. İşgalin sona ermesi politik çözümün ortaya çıkmasından başka bir çare yoktur. Mısır'a tahliye etmek teklifi ahlak dışı bir tekliftir.''

29 Ekim kutlamaları ertelenecek mi?

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını görkemi ile şanla şerefle anacağız. Cumhuriyet kutlamalarının ertelenmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Tabii durumun hassasiyetlerine göre ayarlıyoruz.''