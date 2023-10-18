İsrail saldırılarını sürdürüyor! 12. günde çok feci görüntüler
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İsrail ordusu, 12'inci günde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Refah kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda ev yıkıldı. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 12'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.
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Refah kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda ev yıkıldı veya ağır hasar gördü.
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Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
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İşte yürek sızlatan görüntüler...
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