İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

İZMİR fena sallandı. Bayındır ilçesi merkezli depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2 olarak açıklandı...

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İzmir'de deprem oldu. AFAD saat 15:55'te İzmir'in Bayındır ilçesi merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem Aydın'da da hissedildi

İzmir Bayındır merkezli yaşanan 4.3 şiddetindeki deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenilirken depremden sonra bazı vatandaşlar panik yaşadı.