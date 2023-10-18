BIST 7.882
DOLAR 28,01
EURO 29,54
ALTIN 1.757,58
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

İzmir'de deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

İZMİR fena sallandı. Bayındır ilçesi merkezli depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2 olarak açıklandı...

Abone ol

İzmir'de deprem oldu. AFAD saat 15:55'te İzmir'in Bayındır ilçesi merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Deprem Aydın'da da hissedildi

İzmir Bayındır merkezli yaşanan 4.3 şiddetindeki deprem Aydın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenilirken depremden sonra bazı vatandaşlar panik yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarda bulundu
Bakan Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarda bulundu
Abdullah Avcı "Hiç ayrılmamış gibi hissettim" dedi, 'Nwakaeme' itirafında bulundu
Abdullah Avcı "Hiç ayrılmamış gibi hissettim" dedi, 'Nwakaeme' itirafında bulundu
Gazze'de ölenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin duyurdu
Gazze'de ölenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilecek! AK Partili Özlem Zengin duyurdu
Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı!
Kastamonu'da 5 firari hükümlü yakalandı!
BM'nin İran'a uyguladığı balistik füze ambargosu sona eriyor
BM'nin İran'a uyguladığı balistik füze ambargosu sona eriyor
Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı arttı
İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı arttı
Kiralarda uzun süre sonra ilk düşüş
Kiralarda uzun süre sonra ilk düşüş
Devlet Bahçeli'den Biden'a sert tepki! Katliamın ardından İsrail'e gitmişti
Devlet Bahçeli'den Biden'a sert tepki! Katliamın ardından İsrail'e gitmişti
Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Derbide o isim düdük çalacak
Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı! Derbide o isim düdük çalacak
DSP lideri Önder Aksakal'dan hükümete emekliye seyyanen zam çağrısı
DSP lideri Önder Aksakal'dan hükümete emekliye seyyanen zam çağrısı
Bursa'da Demirtaşlı minikler de artık ‘Ana Kucağında’
Bursa'da Demirtaşlı minikler de artık ‘Ana Kucağında’