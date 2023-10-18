BM'nin İran'a uyguladığı balistik füze ambargosu sona eriyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Konseyi'nin İran'a uyguladığı balistik füze ambargosunun bugün itibariyle sona erdiğini paylaştı.Abone ol
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a uyguladığı balistik füze ambargosunun bugün itibarıyla sona erdiğini belirtti.
Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında konuya dair açıklamada bulundu.
İranlı yetkili, "BMGK'nin 2231 sayılı kararnamesi kapsamında, İran'a uyguladığı balistik füzelerle ilgili adaletsiz ambargo, 18 Ekim itibarıyla sona eriyor. İran artık BMGK kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir." ifadelerini kullandı.