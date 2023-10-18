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Kontrolden çıkan kamyonet sulama kanalına uçtu!

Kontrolden çıkan kamyonet sulama kanalına uçtu!

Antalya’da sulama kanalına uçan kamyonetteki kadın sürücü hafif yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 DB 817 plakalı kamyonetle Kütükçü istikametine seyir halindeki İlknur Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, beton duvarı aşıp kanala uçtu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın ön bölümü suya düşerken, sürücü hafif yaralı olarak vatandaşlarca kurtarıldı.

Sürücü, olay yerindeki müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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