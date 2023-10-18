Mustafa Bayar kumaş desenleriyle doğayı resmediyor

72 yaşındaki Ressam Mustafa Bayar'ın 22. kişisel sergisi İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

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Resimlerinde kurguladığı kompozisyonlarda, ışığı ve kumaş desenlerini kullanmasıyla kendi tarzını oluşturan Bayar, sanat hayatını ve sergideki eserlerini AA muhabirine anlattı.

Bayar, sanat eğitimine 1971'de İstanbul'da başladığını belirterek, yıllarca öğretim üyeleri ve ressamlarla iletişim içerisinde olduğunu ve resim alanında kendini yetiştirdiğini söyledi.

İlk resimlerinde İstanbul peyzajları hazırladığını kaydeden sanatçı, "Her sanatçı yaşadığı kentin, yörenin mutlaka etkisinde kalır, onu resmetmeye çalışır. Uzun süre İstanbul'da olduğumdan İstanbul'la ilgili çalışmalarım da oldu ama benim asıl tutkum kumaş." dedi.

"Kumaş beni başka alemlere götürdü"

Mustafa Bayar, natürmort eserlerinde uzun süre kumaşları aksesuar olarak kullandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"1980'den sonra kumaşı sadece natürmortlar içerisinde kullanmanın yeterli olmadığı kanaatine vardım ve kumaş beni başka alemlere götürdü. Uzun süre arayışlara girdim. Sebebi de şu olabilir düşünüyorum, çocukluğumda kumaş benim için hep ilgi çeken bir objeydi. Çocukluğum Amasya ve Çorum'un köylerinde geçti. Köy düğünlerindeki rengarenk kadın, erkek giysileri beni kumaşa yöneltti. 1960'lardan itibaren Sümerbank'ın ürettiği divitinler, basmalar, rengarenk kumaşlar hızla Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Bu kumaşların doğa içinde, doğayla bütünleşmesi düşüncesi beni daha çok kumaşa yöneltti. 1971'de İstanbul'a gelmemle daha çok kumaş çeşidi görme olanağı buldum. Mesela Mahmutpaşa'ya, Kapalıçarşı'ya gidip oradaki kumaşları gördüm, inceledim. Rengarenk kumaşların gün ışığında görünüşü, ritmi, kombinasyonları beni daha çok etkiledi."

Resimlerinde kumaş desenlerini gökyüzüne, denizlere, tarlalara, ovalara dönüştürdüğünü kaydeden sanatçı, "Bu çalışmalar beni ben yapan tarz haline geldi. Avrupa'ya gidip Rönesans ressamlarını inceledikten sonra da kumaşı nasıl ustalıkla kullandıklarını, kumaşa ne kadar önem verdiklerini gördüm. Bu, ufkumu daha da genişletti. Gelecekteki hedefim de kumaşın resimlerde kullanımını daha çok geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.

"Kumaşla daha değişik bir çizgide, daha kaliteli eserler üretmek istiyorum"

Sanatçı Bayar, Beyoğlu'ndaki Suriye Pasajı'nda yer alan atölyesinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Genç sanatçı adaylarına tavsiyelerde bulunan Bayar, "Eğer sanata, bilhassa resme gönül vermişlerse çok araştırmaları gerekir. Çok fazla sanatçıyla temas kurmaları ve birçok resim ekolünü, tarzını incelemeleri, çok da çalışmaları gerekir. Her şey çalışmakla mümkün." dedi.

Sanat hayatında 50 yılı geride bırakan Bayar, "Eserlerimle eğer topluma bir mesaj verebilmişsem, izleyicilere bir haz verebilmişsem ne mutlu bana. Bundan sonra kumaşla daha değişik bir çizgide, daha kaliteli eserler üretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayar'ın 1990'dan itibaren ürettiği 66 ayrı tablonun bulunduğu sergi, 30 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.