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Beşiktaş Galatasaray maçı için kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş Galatasaray maçı için kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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