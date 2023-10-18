AYM, 25 Ekim'de Can Atalay'ın başvurusunu görüşecek

AYM, Gezi Davası’nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim Çarşamba günü görüşme kararı aldı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesi için 25 Ekim'e tarih verdi.

Gezi Davası’nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne, yaptığı bireysel başvurunun 12 Ekim'de görüşülmesi bekleniyordu. Ancak AYM Atalay’ın başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar almıştı.

Ne olmuştu?

14 Mayıs genel seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen ancak mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay'ın tahliye ve yargılamanın durması istemi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Atalay bunun üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

Atalay'ın avukatları, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ekim'deki yapılan toplantısında, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.