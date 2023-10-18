Rusya, nükleer deneme yasağı antlaşmasından çekiliyor!

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşmasının (CTBT) onayının iptal edilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

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Genel kurulda yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamada anlaşmanın onaylanmasından geri çekilmeyi öngören tasarı milletvekillerinin oy birliği ile kabul edildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin küresel güvenliği sürdürme sorumluluklarına yönelik kaba tutumuna bir yanıt olarak bu tasarıya kabul oyu verdiklerini belirtti.

Volodin, "Bir düşünün, 23 yıldır bu belgeyi (ABD'de) onaylamadılar. Dün uyandılar ve Duma milletvekillerini hatırladılar. Böyle bir sorumlulukla istifa etmeleri gerekir. Böyle bir tutumdan dolayı her yerde alaycılık ve çifte standartlar alevleniyor. Kendilerini baskın güç, tek kutuplu bir dünyanın taraftarları olarak görüyorlar." dedi.

Tasarı, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edildikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzası ile yasalaşacak.

Putin, Uluslararası Valday Kulübü toplantısında ABD'nin anlaşmayı onaylamadığını hatırlatarak, gerektiğinde antlaşmanın onayını iptal edebileceklerini bildirmişti.