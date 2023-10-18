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Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanak beklendiğini bildirdi.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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