DEVA Partisi'nde şok istifa! Bir kurucu daha bırakıp gitti

DEVA Partisi'nde kurucular arasında yer alan bir çok ismin istifa etmesinin ardından bugün de bir istifa geldi. İYİ Parti kurucusu Ömer Rıfat Gencal partiden istifa etti.

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DEVA Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor. Partinin kurucularından birisi daha istifa etti. DEVA Partisi kurucusu ve GMYK üyesi Ömer Rıfat Gencal sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu.

Ömer Rıfat Gencal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli kamuoyuna duyurumdur. Kurucusu ve GMYK üyesi olduğum DEVA Partisi'nden bugün itibarı ile istifa ediyorum. Saygılarımla…" paylaşımı yaptı.

Ömer Rıfat Gencal kimdir?

1969 İstanbul Üsküdar doğumlu Ömer Rıfat Gencal, Ali Babacan'ın yeni partisi Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucuları arasında.

51 yaşındaki bankacı Ömer Rıfat Gencal, özellikle yatırım çevrelerinde yaptığı programlar ve analizler ile dikkat çeken isimlerden biri.

Kenan Evren Lisesi mezunu olan Gencal, İTÜ İşletme Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi yüksek lisansı yaptı.