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Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası başlıyor

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası başlıyor

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası, 19-21 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek.

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Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 11 erkek ve 10 kız olmak üzere 21 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Erkekler
Yiğit Efe Erdoğan (148 cm), Utku Kap (148 cm), Muhammed Taha Yıldız (152 cm), Emir İsmail Topaloğlu (156 cm), Kaan Sarıbulut (160 cm), Mahmut İnan (164 cm), Egemen Kasap (168 cm), Mustafa Atlı (172 cm), Mustafa Taşdelen (176 cm), Ercan Berk İmamoğlu (180 cm), Berat Talha Yavuz (+180 cm)

Kızlar
Ebru Sevilay Abut (144 cm), İpek Azra Kaya (148 cm), Nisanur Akay (152 cm), Fatma Sakabaşı (156 cm), Leyla Özkan (160 cm), Şükran Aybike Futtu (164 cm), Elif Rana Yılmaz (168 cm), Aslı Cemre Ceylan (172 cm), Zeynep Nil Menekşe (176 cm), Aybel Yeler (+176 cm)

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