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Çorum'da inanılmaz kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!

Çorum'da inanılmaz kurtuluş! Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyona çarpan otomobilin takla attığı kazada sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BLP 518 plakalı otomobil, Alaca kavşağı yakınlarında Ceylani K. yönetimindeki 19 ABE 639 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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