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Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 27 bin 900 lira, özel eğitim okullarında 37 bin 600 lira, mesleki eğitim kurumlarında 31 bin 300 lira olarak tespit edildi.

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AA muhabirinin 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 27 bin 900 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 31 bin 300 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 37 bin 600 lira olacak.

2024 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

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