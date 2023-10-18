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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Fransız ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

İki galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu. Fenerbahçe, son maçında ise sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.

Üç maçını kaybeden LDLC ASVEL ise son sırada yer alıyor.

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