Gazze'de insani ateşkes tasarısı reddedildi hangi ülkeler 'hayır' oyu verdi

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya tarafından sunulan ve Gazze'de "İnsani ateşkes" öngören karar tasarısına Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik ve Gabon destek verdi. İsrail yanlısı duruşuyla öne çıkan ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya ise 'hayır' yönünde oy kullandı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya tarafından önerilen ve Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan karar tasarısını reddetti.

Hamas'a ya da farklı taraflara ismen atıfta bulunmayan Rusya'nın sunduğu tasarı, "sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini, tüm düşmanlıkları ve her türlü sivil ölümlerini kınamayı" öngörüyordu.

Tasarı, Rusya dahil 5 ülkede 'evet' oyu alırken, 6 ülke 'çekimser' kaldı, 4 ülke ise 'hayır' yönünde oy kullandı.

Rusya ile birlikte Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik ve Gabon tasarıyı desteklerken ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' yönünde oy verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde herhangi bir kararın kabulü için 15 üyeli Konsey'de en az dokuz "evet" oyu gerekiyor.

Keza beş daimi üyeden (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

Çekimser kalanlar ise Arnavutluk, Brezilya, Ekvador, Gana, Malta, İsviçre.

Rusya'nın önerisinde rehinelerin serbest bırakılması, insani yardıma erişim ve ihtiyaç sahibi sivillerin güvenli tahliyesi çağrısı da yer alıyordu.

Rusya'nın ardından Brezilya tarafından sunulan ve Rusya'nın tasarısına alternatif olarak görülen bir başka tasarının oylaması ise ertelendi.

Tasarı, "Hamas'ın terör saldırılarını" kınamayı ve ateşkes yerine de "insani duraksama" öngörüyor.

İsrail'in "misilleme" olarak tanımladığı Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 1000'i çocuk, kadar en az 2 bin 800 Filistinli öldürülürken 10 bin civarında kişi de yaralandı. İsrail'de ise 1300 kişi hayatını kaybetti.