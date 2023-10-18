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Malatya'da İsrail gerginliği! Konvoy yapıp Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler

Malatya'da İsrail gerginliği! Konvoy yapıp Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler

Malatya'da dün akşam birçok vatandaş, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıya tepki göstermek amacıyla ABD'nin Kürecik Radar Üssü'ne yürüdü. Eylemin ardından bir grup taşkınlık çıkarırken, polis ve jandarma ekipleri biber gazı ile müdahale ederek grubu dağıttı.

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Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik yaşandı

Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Vali de bölgeye geldi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Grup daha sonra dağıldı.

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