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Ürdün, Gazze'deki şehitler için ülkede 3 gün yas ilan etti

Ürdün, Gazze'deki şehitler için ülkede 3 gün yas ilan etti

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ürdün, şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

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Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından Ürdün, şehit olanlar için ülkede yarından itibaren 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullanarak kınadı.

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