Hastane katliamı sonrası İsrailli bakandan skandal paylaşım

İsrail, 11 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Saldırıya dünyanın dört bir yanından tepkiler yağarken İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" savundu.

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Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

DSÖ'den kınama

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Gazze'nin kuzeyindeki El Ahli Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İlk raporlar yüzlerce ölü ve yaralı olduğunu gösteriyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunmasını ve tahliye emirlerinin geri alınmasını talep ediyoruz” dedi.

3 günlük yas ilan edildi

el-Ehli Baptist Hastanesi’nin bombalanması sonucu en az 500 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük ulusal yas ilan etti