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EURO 2024 elemeleri toplu sonuçlar! İngiltere bileti kaptı İtalya son maçlara kaldı

EURO 2024 elemeleri toplu sonuçlar! İngiltere bileti kaptı İtalya son maçlara kaldı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. hafta maçları tamamlandı. Gecenin maçında kazanan İngiltere oldu; C grubunda İngiltere, Wembley’de konuk ettiği İtalya’yı 3-1 mağlup ederek puanını 16’ya yükseltti ve Almanya biletini aldı. Yenilgi sonrası 3. sıraya gerileyen İtalya, gruptan çıkma şansını Kuzey Makedonya ve Ukrayna maçlarına bıraktı.

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta üçüncü gününde, 3 grupta 7 maç oynandı.

C Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği İtalya'yı ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 3-1 mağlup ederek finallere kalmayı garantiledi. İtalya'nın tek golünü, 15. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.

Bakhtiyar Zaynutdinov, rekor kırarak galibiyeti getirdi

H Grubu'nda Kazakistan, 1-0 geriye düştüğü mücadelede, deplasmanda Finlandiya'yı Beşiktaş'ta forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'un ilki penaltıdan 77. ve 89. dakikadaki golleriyle 2-1 mağlup etti.

Bugünkü performansının ardından Bakhtiyor, Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu (34 maçta 14 gol) konumuna geldi. Önceki rekor, 73 karşılaşmada 13 gole imza atan Ruslan Baltiev'e aitti. Kazakistan ise Finlandiya karşısında 7. maçında ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan'ın ağırladığı Karadağ'ı 3-1'le geçtiği mücadelede ise takımının üçüncü golünü, Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic kaydetti.

Öte yandan, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda ölen iki kişi anısına, tüm maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İngiltere-İtalya: 3-1

Malta-Ukrayna: 1-3

G Grubu:

Litvanya-Macaristan: 2-2

Sırbistan-Karadağ: 3-1

H Grubu:

Finlandiya-Kazakistan: 1-2

Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

San Marino-Danimarka: 1-2

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