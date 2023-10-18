Dolardan tarihi rekor geldi! 28 lirayı aştı! 18 Ekim 2023 döviz ve altın piyasalarında son durum

İsrail-Filistin savaşının 12. gününde dolardan tarihi rekor geldi. Dolar sabahın ilk saatlerinde 28 lirayı ayarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Gram altında dolara eşlik ediyor... İşte 18 Ekim 2023 güncel piyasa rakamları...

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Gazze'de yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL güne 28 seviyesinin üzerinde yeni tarihi zirve ile başladı. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL, altın ve petrolde artışlar yaşandı.

Gelişmelerin ardından piyasalarda endişelerin artmasıyla Dolar/TL güne yüzde 0,2’lik artışla başlarken saat 9.00 itibariyle 28 seviyesinde yeni tarihi zirve ile işlem gördü. Euro/TL ise 29,66 seviyesinde fiyatlandı.

Petrol fiyatları hızla yükseliyor

Hastaneye yapılan saldırının ardından yatırımcıların İran ve başka ülkelerin de çatışmalara dahil olabileceğinden endişelenmesiyle petrol fiyatları keskin yükseldi. Bölgede olası arz kesintileri görülebileceği yönünde endişelerin ardından Brent petrol yüzde 1,84 yükselerek 91,55 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatları da yükselişe geçti

Altın fiyatları, Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamanın bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği endişelerine neden olması ve güvenli liman olarak görülen altına talebi yüksek tutmasıyla yüzde 1 artarak bir ayın zirvesine yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı saat 9.00 itibariyle 1940 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın 1745 TL seviyesinden, çeyrek altın 2 bin 853 TL, Cumhuriyet altını 11 bin 378 TL seviyesinden işlem gördü.