BIST 8.002
DOLAR 28,01
EURO 29,64
ALTIN 1.744,49
HABER /  EKONOMİ

Dolardan tarihi rekor geldi! 28 lirayı aştı! 18 Ekim 2023 döviz ve altın piyasalarında son durum

Dolardan tarihi rekor geldi! 28 lirayı aştı! 18 Ekim 2023 döviz ve altın piyasalarında son durum

İsrail-Filistin savaşının 12. gününde dolardan tarihi rekor geldi. Dolar sabahın ilk saatlerinde 28 lirayı ayarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Gram altında dolara eşlik ediyor... İşte 18 Ekim 2023 güncel piyasa rakamları...

Abone ol

Gazze'de yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL güne 28 seviyesinin üzerinde yeni tarihi zirve ile başladı. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasalar üzerinde baskıyı artırırken dolar/TL, altın ve petrolde artışlar yaşandı.

Gelişmelerin ardından piyasalarda endişelerin artmasıyla Dolar/TL güne yüzde 0,2’lik artışla başlarken saat 9.00 itibariyle 28 seviyesinde yeni tarihi zirve ile işlem gördü. Euro/TL ise 29,66 seviyesinde fiyatlandı.

Petrol fiyatları hızla yükseliyor

Hastaneye yapılan saldırının ardından yatırımcıların İran ve başka ülkelerin de çatışmalara dahil olabileceğinden endişelenmesiyle petrol fiyatları keskin yükseldi. Bölgede olası arz kesintileri görülebileceği yönünde endişelerin ardından Brent petrol yüzde 1,84 yükselerek 91,55 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatları da yükselişe geçti

Altın fiyatları, Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamanın bölgedeki çatışmaların daha da şiddetleneceği endişelerine neden olması ve güvenli liman olarak görülen altına talebi yüksek tutmasıyla yüzde 1 artarak bir ayın zirvesine yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı saat 9.00 itibariyle 1940 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın 1745 TL seviyesinden, çeyrek altın 2 bin 853 TL, Cumhuriyet altını 11 bin 378 TL seviyesinden işlem gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan flaş kararlar! Faaliyet iznini geçici olarak durdurdu
Merkez Bankası'ndan flaş kararlar! Faaliyet iznini geçici olarak durdurdu
Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti! Filistin'e destek vermişti
Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti! Filistin'e destek vermişti
İsrail, rehinelerle ilgili mesaj gönderdi
İsrail, rehinelerle ilgili mesaj gönderdi
İYİ Parti adaylarını Aralık'ta ilan edecek! İYİ Parti'den AK Parti ile ittifak açıklaması...
İYİ Parti adaylarını Aralık'ta ilan edecek! İYİ Parti'den AK Parti ile ittifak açıklaması...
İsrail hastane bombaladı dörtlü zirve iptal edildi
İsrail hastane bombaladı dörtlü zirve iptal edildi
İstanbul metrobüs kazası! Kadıköy Uzunçayır’da iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul metrobüs kazası! Kadıköy Uzunçayır’da iki metrobüs çarpıştı!
Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında yasak uzatıldı
Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında yasak uzatıldı
Malatya'da İsrail gerginliği! Konvoy yapıp Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler
Malatya'da İsrail gerginliği! Konvoy yapıp Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler
Ankara'da ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
EURO 2024 elemeleri toplu sonuçlar! İngiltere bileti kaptı İtalya son maçlara kaldı
EURO 2024 elemeleri toplu sonuçlar! İngiltere bileti kaptı İtalya son maçlara kaldı
Ürdün, Gazze'deki şehitler için ülkede 3 gün yas ilan etti
Ürdün, Gazze'deki şehitler için ülkede 3 gün yas ilan etti
İstanbul'da servis aracı alev alev yandı
İstanbul'da servis aracı alev alev yandı