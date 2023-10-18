İYİ Parti adaylarını Aralık'ta ilan edecek! İYİ Parti'den AK Parti ile ittifak açıklaması...

TÜRKİYE 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. İttifaklara kapılarını kapatan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde kendi adayını çıkaracağını duyuran İYİ Parti, adaylarını erkenden açıklayarak kararlılığını göstermek istiyor. İYİ Parti bu sebeple tüm adaylarını Aralık ayı içeresinde açıklamaya hazırlanıyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin altıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte açıklayacağı “Milli Yükseliş Beyannamesi” ile de ittifak tartışmalarına son noktayı koymaya hazırlanıyor.

İttifak tartışmalarının önünü kesmek için de Ankara ve İstanbul dahil, partinin belediye başkan adaylarının, en geç Aralık başında kamuoyuna açıklanması için çalışma yürütülüyor.

CHP, İYİ Parti'nin kapısını çalacak

Ancak, eski ittifak ortağı CHP, 4-5 Kasım’da yapılacak olan 38. Olağan Kurultay’dan sonra, yerel seçim işbirliği için İYİ Parti’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

CHP’de “değişimciler”, CHP’deki yönetim değişikliğinin; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verenler ise taban baskısının, Akşener’in tutumunu esneteceğini düşünüyor.

İYİ Parti kurmayları ne dedi?

İYİ Parti kurmayları, yerel seçimlere tek başına girme kararının ilk sinyalini 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da verdiğini ve sonrasında kararı Genel İdare Kurulu’ndan geçirdiğine dikkat çekerek, “Aslında, Cumartesi günü yapacağı açıklamanın sinyalin orada vermişti. Kararlardan hiçbir geri adım olmadı, olmayacak. Cumartesi günü, ittifak konusunda daha net, keskin ifadeler duyacaksınız” görüşünü dile getiriyor.

AK Parti ile ittifak gündemde değil

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, AK Partili’li eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’le, Aygün’e ait TOGO kulelerinde yemekte bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi. BBC Türkçe’ye konuşan parti kurmayları, “AK Parti ile ittifak gündemimiz yok, böyle bir konu hiç konuşulmadı” görüşünü dile getirdi.

‘Adaylar herkesten önce açıklanacak’

İYİ Partililer, gerek iktidar, gerekse muhalefet kanadından gelen veya gelebilecek ittifak önerlerine kapalı olduklarını ısrarla vurgularken, “geri adım atacakları” yönündeki söylemlerin ise “algı yaratmaya dönük bir iletişim stratejisi” olduğunu savunuyor.

İYİ Parti, gerek iktidar, gerekse muhalefet kanadından gelen “ittifak” tartışmalarının önünü ise belediye başkan adaylarını diğer partilerden önce açıklamaya hazırlanıyor. Seçim takvimine göre siyasi partilerin genel olarak adaylarını Şubat ayında ilan etmesi beklenirken, İYİ Parti, adaylarını Aralık ayı başında ilan etmeyi planlıyor.

Adaylık için çok sayıda başvuru olduğunu, adaylarını erken açıklanmasının bir “ivme kazandıracağını” savunan İYİ Parti kurmayları, Ankara ve İstanbul adaylarının açıklanmasının, “daha sonraya bırakılması” gibi bir durum olmayacağını, tüm adayların aynı anda açıklanabileceğini ifade ediyor.