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İstanbul metrobüs kazası! Kadıköy Uzunçayır’da iki metrobüs çarpıştı!

İstanbul metrobüs kazası! Kadıköy Uzunçayır’da iki metrobüs çarpıştı!

İstanbul Uzunçayır’da metrobüs hattında kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, metrobüs hattında yoğunluk yaşandı.

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Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.

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