BIST 8.002
DOLAR 28,01
EURO 29,64
ALTIN 1.744,49
HABER /  DÜNYA

İsrail hastane bombaladı dörtlü zirve iptal edildi

İsrail hastane bombaladı dörtlü zirve iptal edildi

Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin’in katılımıyla Ürdün’de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın, Gazze’deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak karar"ıyla iptal edildiğini öne sürdü.

Abone ol

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’e giden uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararı ile iptal edildiğini savundu.

Biden’ın hastane saldırısından sonra Ürdün Devlet Başkanı Kral Abdullah ile konuştuğunu belirten Kirby, "Her ikisi de özellikle Başkan Abbas'ın 3 günlük yas için evine dönmek istediğini açıkça belirtmesi nedeniyle bu toplantıyı erteleme konusunda hemfikirdi. Bu ortak alınan bir karardı." ifadelerini kullandı.

Kirby, Biden’ın İsrail'den dönüşte Mısır ve Filistin başta olmak üzere taraflarla telefon diplomasisine devam edeceğini kaydetti.

"Bölgede önemli ulusal güvenlik çıkarlarımız var"

Doğu Akdenize gönderilen ABD uçak gemisi filosu hakkındaki soruya da Kirby, bu askeri gücün orada "güçlü bir caydırıcılık sinyali" için bulunduğunu belirtti.

Kirby, "Bu çatışmayı isteyen veya bu çatışmanın nedenini düşünen herhangi bir aktöre, ulus devlete veya terörist gruba bunu yapmamaları gerektiğini açıkça belirtmek amaçtır." diye konuştu.

ABD’nin İsrail'e savaş amaçlı asker yerleştirmek gibi bir planı ya da niyeti olmadığını söyleyen Kirby, "Ancak bölgede önemli ulusal güvenlik çıkarlarımız var, bunlar değişmedi. Aslına bakılırsa belki de şu anda yakın geçmişte olduğundan daha önemli halde geldi ve bu güçler gerektiğinde ulusal çıkarlarımızı koruma ve savunma konusunda samimi bir yetenek sergilemek için orada kalacak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul metrobüs kazası! Kadıköy Uzunçayır’da iki metrobüs çarpıştı!
İstanbul metrobüs kazası! Kadıköy Uzunçayır’da iki metrobüs çarpıştı!
Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında yasak uzatıldı
Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında yasak uzatıldı
Malatya'da İsrail gerginliği! Konvoy yapıp Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler
Malatya'da İsrail gerginliği! Konvoy yapıp Kürecik Radar Üssü'ne gitmek istediler
Ankara'da ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
EURO 2024 elemeleri toplu sonuçlar! İngiltere bileti kaptı İtalya son maçlara kaldı
EURO 2024 elemeleri toplu sonuçlar! İngiltere bileti kaptı İtalya son maçlara kaldı
Ürdün, Gazze'deki şehitler için ülkede 3 gün yas ilan etti
Ürdün, Gazze'deki şehitler için ülkede 3 gün yas ilan etti
İstanbul'da servis aracı alev alev yandı
İstanbul'da servis aracı alev alev yandı
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması: Hazırız
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze açıklaması: Hazırız
Hastane katliamı sonrası İsrailli bakandan skandal paylaşım
Hastane katliamı sonrası İsrailli bakandan skandal paylaşım
Acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor
Acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılamıyor
İstanbul'da Eyüp-Piyer Loti teleferik seferleri yapılamıyor