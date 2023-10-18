Mainz 05, Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti! Filistin'e destek vermişti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshederek skandal bir karara imza attı.

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Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların spor dünyasına etkisi sürüyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Fas asıllı Hollandalı oyuncu Anwar El Ghazi'nin mukavelesini sosyal medya paylaşımı sebebiyle feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun anti-semitik ifadeler kullandığı gerekçesiyle kontratının feshedildiği belirtildi. Antisemitizm: Yahudi milletine karşı duyulan düşmanlık, nefret, ön yargı veya ayrımcılık

Söz konusu duyuruda ayrıca, söz konusu sosyal medya paylaşımının kulüp değerleriyle örtüşmemesi ve iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

Mainz 05'in açıklaması:

FSV Mainz 05 Anwar El Ghazi’yi antrenmanlardan ve maçlardan men etti. Uzaklaştırma kararı, 28 yaşındaki futbolcunun pazar akşamı yaptığı ve daha sonra silinen sosyal medya paylaşımına bir tepki olarak alındı. Bu paylaşımda El Ghazi, Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili olarak kulüp için kabul edilemez bir pozisyon almıştı. Serbest bırakılmadan önce yönetim kurulu ile oyuncu arasında detaylı bir görüşme yapıldı. Mainz 05, on yıllardır devam eden karmaşık Orta Doğu çatışmasına ilişkin farklı bakış açılarının varlığına saygı duymaktadır. Ancak kulübümüz, kulübümüzün değerleriyle uyumlu olmadığı için paylaşımın içeriğiyle arasına net bir mesafe koymaktadır.

Bir süre sonra sildi

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu paylaşımda İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti. İşte El Ghazi'nin paylaşımı...

“Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz.

Nehirden denize, Filistin özgür olacak”

Sözleri anti-semitik olarak görüldü

Bu paylaşımdaki "Nehirden denize" ifadesi Mainz 05 kulübü tarafından anti-semitik olarak görüldü.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.