İsrail, rehinelerle ilgili mesaj gönderdi

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler için HAMAS’a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini söyledi.Abone ol
İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirler için HAMAS’a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini ancak henüz yanıt gelmediğini söyledi.
Peri, İsrail’in HAMAS ile doğrudan görüşmediğini ancak aracılar vasıtasıyla iletişim kurduğunu belirtti.