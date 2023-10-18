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İran, İsrail'e savaş mı ilan etti! Razavi Türbesi'ne 'kara sancak' çekildi!

İran, İsrail'e savaş mı ilan etti! Razavi Türbesi'ne 'kara sancak' çekildi!

İSRAİL'in Gazze'de hastaneyi vurup en az 660 sivili katletmesinin ardından İran hareketlendi. İran'ın son adımı, İsrail'e karşı savaş mı ilan ettiklerini sorgulanmasına neden oldu. 'Kara Bayrak' çekilmesi ne anlama geliyor...

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7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı. Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Batı ise savaş suçuna karşı gözlerini kapatıyor.

Yeni bir savaş suçu daha

Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'ni vurarak en az 660 kişiyi katletti. Enkaz altında yüzlerce insan olduğu belirtiliyor. Hastanede ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

İran siyah sancak çekti

Yaşanan katliamın ardından İran'ın Horasan vilayeti Meşhed'deki Razavi Türbesi'ne "İntikam" çağrısını temsil eden siyah sancak çekildi.

Siyah sancak çekilmesi ne anlama geliyor?

Siyah bayrak intikam işareti ve askerleri savaşa yönlendirirken giyilen başlığın rengdir. Bağdat'tan hüküm süren Abbasi Hanedanı (750-1258), Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in akrabalarının öldürülmesi ve Kerbela Savaşı'nın anısına yas sembolü olarak siyah rengi almıştır.
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