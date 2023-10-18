Gazze’de çocuklar ölümü böyle bekliyor! Öldürülünce aileleri tanıyabilsin diye...
İSRAİL’in vurduğu Gazze Şeridi’nde yaşananlara ürek dayanmıyor. İsrail'in son olarak Gazze'de bir hastaneyi vurarak çoğu çocuk 660 kişinin ölümünün ardından her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor.
İsrail-Filistin savaşı 12. gününe kan donduran katliamlarla girdi. Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 2.5 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, günlerdir bombardıman altında. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna. Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, öldükleri takdirde aileleri teşhis edebilsin diye çocklarının avuç içine isimleri yazılıyor.
Bu korkunç gerçeği BM’de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları...
- Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar.
- Erkeklerimiz, kimlikli ve kimliksizleri gömmek için toplu mezarlar kazıyorlar. Kadınlarımız vücutlarındaki yanıkları sabunla temizliyor çünkü hastanelerde antiseptik kalmadı.
- Kurtarma ekiplerimiz hayatta kalabilmek için kana bulanmış ekmek yiyorlar. Sağlık görevlilerimiz hayat kurtarırken öldürüldü. Yaşlılarımız susuzluktan enkaz altında içecek su arıyor. Ailelerimiz yas tutma hakkından mahrum bırakılıyor.