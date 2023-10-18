Gazze’de çocuklar ölümü böyle bekliyor! Öldürülünce aileleri tanıyabilsin diye...

Bu korkunç gerçeği BM’de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları...

- Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar.