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Mersin'de Akkuyu NGS inşaat sahasında yangın çıktı!

Mersin'de Akkuyu NGS inşaat sahasında yangın çıktı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında çıkan yangın söndürüldü.

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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, dün yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yaklaşık 2 metrekarelik alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, Akkuyu NGS'nin itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü aktarılan açıklamada, "Yangın sonucu kimse zarar görmemiş ve binalarda herhangi bir hasar oluşmamıştır. İlk bilgilere göre yasak yerde sigara içme nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma sürmektedir. Olay, sahadaki inşaat ve montaj işlerinde herhangi aksamaya neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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