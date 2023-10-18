Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: "Katliamın etkileri tarif edilemez"

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün gece saatlerinde İsrail'in Gazze'de El Ehli Arab Hastanesi'ni vurmasının ardından yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırı "katliam" olarak nitelendirildi, ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu belirtildi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de bulunan Baptist Hastanesi’ne (El Ehli Arab Hastanesi) yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Baptist Hastanesi’ne yönelik dün akşam düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Baptist Hastanesi'ndeki katliam benzersiz ve tarifsizdir. Baptist katliamının kurbanlarının çoğu çocuklar ve kadınlardır. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı sağlık ekiplerinin ve ambulansların kapasitesini aşmaktadır. Doktorlar yerde ve koridorlarda ameliyatlar yapıyor ve bazılarını anestezi olmadan yapıyorlar. Birçok insan hala ameliyat için bekliyor ve diğerleri de yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Katliamın etkileri tarif edilemez, işgalciler tüm gelenekleri, belgeleri ve insani yasaları çiğnedi, Gazze Şeridi'nin her yerinde hastaları ve vatandaşları öldürdü” denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, hastaneye yönelik saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini iddia ederek, “İslami Cihad terör örgütü tarafından fırlatılan başarısız bir roket Gazze Şehrindeki El-Ehli Hastanesi’ni vurdu” denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da “Tüm dünya bilmelidir: Gazze'deki hastaneye saldıranlar IDF değil, Gazze'deki barbar teröristlerdi. Çocuklarımızı vahşice katledenler kendi çocuklarını da katlediyorlar” dedi.